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Espreso.tvМирТурция хочет заблокировать декларацию встречи лидеров НАТО, - Макрона

Турция хочет заблокировать декларацию встречи лидеров НАТО, - Макрона


фото: reuters
Турция намерена заблокировать итоговую декларацию встречи лидеров НАТО в Лондоне

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Европейская правда.

"Насколько я понимаю, Турция сейчас хочет заблокировать все декларации этого саммита, если мы не согласимся на их определение террористической организации, определив YPG (курдские отряды народной самообороны, - ред.) и других как теророристических групп, что не является нашим мнением", - сказал он.

Макрон также раскритиковал Турцию за покупку систем С-400 в России. "Технически они не совместимы с НАТО, Турция должна прояснить этот вопрос, если хочет быть союзником", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Турция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтию и Польшу.

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