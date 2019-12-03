Турция хочет заблокировать декларацию встречи лидеров НАТО, - Макрона

3 декабря, 2019, 17:56

Турция намерена заблокировать итоговую декларацию встречи лидеров НАТО в Лондоне

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Европейская правда.

"Насколько я понимаю, Турция сейчас хочет заблокировать все декларации этого саммита, если мы не согласимся на их определение террористической организации, определив YPG (курдские отряды народной самообороны, - ред.) и других как теророристических групп, что не является нашим мнением", - сказал он.

Макрон также раскритиковал Турцию за покупку систем С-400 в России. "Технически они не совместимы с НАТО, Турция должна прояснить этот вопрос, если хочет быть союзником", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Турция блокирует план обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтию и Польшу.