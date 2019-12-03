Трамп поблагодарил Зеленского и считает дело об импичменте исчерпанным

3 декабря, 2019, 11:59

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров

Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему о давлении на Зеленского с требованием расследовать дело "Бурисмы". Он также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Демократы, которые ничего не делают, должны наконец вернуться к работе!" - написал глава Белого дома.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

В написанном ранее твите Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно по отношению к Украине, в том числе и во время телефонных переговоров.