Трамп поблагодарил Зеленского и считает дело об импичменте исчерпанным
Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.
На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему о давлении на Зеленского с требованием расследовать дело "Бурисмы". Он также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.
"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Демократы, которые ничего не делают, должны наконец вернуться к работе!" - написал глава Белого дома.
Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
В написанном ранее твите Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно по отношению к Украине, в том числе и во время телефонных переговоров.
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