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Espreso.tvОбществоТрамп поблагодарил Зеленского и считает дело об импичменте исчерпанным

Трамп поблагодарил Зеленского и считает дело об импичменте исчерпанным


фото: president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров

Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему о давлении на Зеленского с требованием расследовать дело "Бурисмы". Он также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Демократы, которые ничего не делают, должны наконец вернуться к работе!" - написал глава Белого дома.

В написанном ранее твите Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно по отношению к Украине, в том числе и во время телефонных переговоров.

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