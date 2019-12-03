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Espreso.tvОбществоСтолтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО


фото: reuters
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в Альянс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генсека на заседании стран НАТО.

Столтенберг отметил, что Альянс пока не устанавливает сроков.

"НАТО не устанавливает каких-либо конкретных сроков возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу", - заявил он.

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