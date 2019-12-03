Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО
3 декабря, 2019, 16:02
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО подтверждает перспективу вступления Украины в Альянс
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генсека на заседании стран НАТО.
Столтенберг отметил, что Альянс пока не устанавливает сроков.
"НАТО не устанавливает каких-либо конкретных сроков возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу", - заявил он.
- В Лондоне 3-4 декабря проходит двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов.
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