 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве думают об увольнении главы Укрзализныци Кравцова, - Криклий

В правительстве думают об увольнении главы Укрзализныци Кравцова, - Криклий


фото: censor.net
Министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит увольнение председателя Укрзализныци Евгения Кравцова

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра Владислава Криклия.

О планах министерства Криклий сообщил во время брифинга во Львове 28 ноября.

"Укрзализныце премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова ", - подчеркнул Криклий.

Также министр отметил, что Андрей Галущак - второй чиновник, которого уволили из-за требования экс-заместителя Криклия, "никак не может влиять на Укрзализныцю.

"К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, так как последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в Укрзализныце вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы ", - добавил министр.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2019 четверг

больше новостей

28 ноября, 2019 четверг

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать