В правительстве думают об увольнении главы Укрзализныци Кравцова, - Криклий

28 ноября, 2019, 14:03

Министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит увольнение председателя Укрзализныци Евгения Кравцова

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министра Владислава Криклия.

О планах министерства Криклий сообщил во время брифинга во Львове 28 ноября.

"Укрзализныце премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова ", - подчеркнул Криклий.

Также министр отметил, что Андрей Галущак - второй чиновник, которого уволили из-за требования экс-заместителя Криклия, "никак не может влиять на Укрзализныцю.

"К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, так как последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в Укрзализныце вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы ", - добавил министр.