Правительство полностью обеспечит протезами людей с инвалидностью, - Гончарук
Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, сообщает Правительственный портал.
"Наша цель до конца этого года - полностью покрыть потребности людей с инвалидностью в том, в чем они больше всего нуждаются без всякой приоритетизации и избирательности. На эти цели выделяем дополнительное финансирование. Эти деньги пойдут на обеспечение колясками, протезами, ортезами - всем, что сделает жизнь людей с инвалидностью комфортным ", - заявил премьер-министр.
Гончарук утверждает, что на закрытие потребностей людей с инвалидностью правительство выделило сначала 82 млн грн на приобретение технических средств реабилитации, а впоследствии увеличило сумму финансирования еще на 787 млн. Гончарук сообщает, что на эти средства изготовят дополнительно около 250 тыс. изделий для людей и детей с инвалидностью. В региональных управлениях социальной защиты населения уже получили выделенные средства, говорится в сообщении.
Глава правительства также добавил, что уже со следующей недели любой человек сможет получить бесплатную консультацию или оставить обращение - по телефону горячей линии 1539.
- Напомним, ранее в правительстве обещали снизить коммунальные тарифы на 80-130 грн.
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