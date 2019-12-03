Месси после 6-го "Золотого мяча" заговорил о завершении карьеры
Об этом сообщает Marca.
2 декабря Лионель Месси шестой раз выиграл "Золотой мяч" и стал рекордсменом по трофеям, опередив португальца Кришитану Роналду, у которого пять побед.
"Я помню свой первый "Золотой мяч". Тогда я приехал в Париж в 22 года со своими братьями. Через 10 лет я снова здесь - со своей женой и детьми, братом и племянником. Эмоции - невероятные", - поделился впечатлениями Месси.
По словам 32-летнего аргентинца, он постепенно приближается к завершению карьеры и имеет в запасе всего несколько лет.
"Я понимаю, что мой возраст постепенно приближает меня к завершению карьеры. У меня осталось еще несколько лет. Однако сейчас время летит очень быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, своей семьей, соперниками и своей жизнью", - сказал Месси.
- Напомним, 2 декабря обладателем "Золотого мяча" в шестой раз стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.
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