Месси после 6-го "Золотого мяча" заговорил о завершении карьеры

3 декабря, 2019, 10:06

Аргентинский футболист Лионель Месси после завоевания рекордного шестого "Золотого мяча" заявил, что его карьера близится к завершению

Об этом сообщает Marca.

2 декабря Лионель Месси шестой раз выиграл "Золотой мяч" и стал рекордсменом по трофеям, опередив португальца Кришитану Роналду, у которого пять побед.

"Я помню свой первый "Золотой мяч". Тогда я приехал в Париж в 22 года со своими братьями. Через 10 лет я снова здесь - со своей женой и детьми, братом и племянником. Эмоции - невероятные", - поделился впечатлениями Месси.

По словам 32-летнего аргентинца, он постепенно приближается к завершению карьеры и имеет в запасе всего несколько лет.

"Я понимаю, что мой возраст постепенно приближает меня к завершению карьеры. У меня осталось еще несколько лет. Однако сейчас время летит очень быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, своей семьей, соперниками и своей жизнью", - сказал Месси.