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Espreso.tvОбществоКулеба объяснил, почему Зеленского не позвали на саммит НАТО

Кулеба объяснил, почему Зеленского не позвали на саммит НАТО

Президент Владимир Зеленский 3-4 декабря не будет присутствовать на саммите НАТО потому, что Альянс пригласил на встречу только глав государств-членов

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Liga.

"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран-членов, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена", - пояснил он.

При этом Кулеба добавил, что параллельно будет проходить конференция, которая является частью саммита. В ней примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко.

  • Пристайко выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".
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