Кулеба объяснил, почему Зеленского не позвали на саммит НАТО
3 декабря, 2019, 08:49
Президент Владимир Зеленский 3-4 декабря не будет присутствовать на саммите НАТО потому, что Альянс пригласил на встречу только глав государств-членов
Об этом в эфире одного из телевизионных каналов рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Liga.
"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран-членов, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена", - пояснил он.
При этом Кулеба добавил, что параллельно будет проходить конференция, которая является частью саммита. В ней примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко.
- Пристайко выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".
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