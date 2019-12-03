Кулеба объяснил, почему Зеленского не позвали на саммит НАТО

3 декабря, 2019, 08:49

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Liga.

"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран-членов, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена", - пояснил он.

При этом Кулеба добавил, что параллельно будет проходить конференция, которая является частью саммита. В ней примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко.