ЕС продолжит поддержку Украины и антироссийские санкции, - глава Еврокомиссии
3 декабря, 2019, 17:16
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз будет продолжать поддержку Украины и санкционное давление против РФ
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Президент Украины, в свою очередь, заверил руководительницу Еврокомиссии в неизменности украинского курса на реформы.
Зеленский и фон дер Ляен также согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина-ЕС, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале 2020 года.
- Напомним, 27 ноября Урсула фон дер Ляен возглавила новый состав Еврокомиссии.
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