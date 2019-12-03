ЕС продолжит поддержку Украины и антироссийские санкции, - глава Еврокомиссии

3 декабря, 2019, 17:16

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз будет продолжать поддержку Украины и санкционное давление против РФ

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины, в свою очередь, заверил руководительницу Еврокомиссии в неизменности украинского курса на реформы.

Зеленский и фон дер Ляен также согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина-ЕС, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визите соответствующей оценочной миссии в Украину в начале 2020 года.