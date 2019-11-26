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Espreso.tvОбщество"Дело украинских диверсантов": Дудко и Бессарабова этапировали в Краснодар, - правозащитники

"Дело украинских диверсантов": Дудко и Бессарабова этапировали в Краснодар, - правозащитники

Политзаключенных Владимира Дудко и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма в Россию

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" .

"Фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в РФ для отбывания незаконного наказания", - говорится в сообщении.

Сейчас политзаключенные находятся в Краснодарском СИЗО №1.

В каких именно колониях они будут отбывать наказание и как долго будут находиться на этапе в Краснодаре, пока неизвестно.

  • Ранее сообщалось, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, скорее всего, этапируют в Россию.
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