"Дело украинских диверсантов": Дудко и Бессарабова этапировали в Краснодар, - правозащитники
26 ноября, 2019, 20:42
Политзаключенных Владимира Дудко и Алексея Бессарабова снова этапировали из Крыма в Россию
Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" .
"Фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в РФ для отбывания незаконного наказания", - говорится в сообщении.
Сейчас политзаключенные находятся в Краснодарском СИЗО №1.
В каких именно колониях они будут отбывать наказание и как долго будут находиться на этапе в Краснодаре, пока неизвестно.
- Ранее сообщалось, что осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, скорее всего, этапируют в Россию.
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