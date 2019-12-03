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Espreso.tvСпортБойцы смешанных единоборств одновременно отправили друг друга в нокдаун

Бойцы смешанных единоборств одновременно отправили друг друга в нокдаун


фото: twitter
В Португалии поединок ММА завершился в начале первого раунда, после того как соперники отправили одновременно друг друга в нокдаун

Об этом сообщает Мики Томас y twitter.

На турнире MMA в Лиссабоне произошел курьезный случай. Бой между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем завершился в начале первого раунда, после того как соперники одновременно отправили друг друга в нокдаун мощными ударами.

Лопес сумел подняться сразу, а его соперник вернуться в бой не смог, что и означало победу младшего бойца.

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