Бойцы смешанных единоборств одновременно отправили друг друга в нокдаун
3 декабря, 2019, 18:27
В Португалии поединок ММА завершился в начале первого раунда, после того как соперники отправили одновременно друг друга в нокдаун
Об этом сообщает Мики Томас y twitter.
На турнире MMA в Лиссабоне произошел курьезный случай. Бой между 22-летним Эдером Лопесом и 31-летним Диего Невешем завершился в начале первого раунда, после того как соперники одновременно отправили друг друга в нокдаун мощными ударами.
Лопес сумел подняться сразу, а его соперник вернуться в бой не смог, что и означало победу младшего бойца.
A Double Knockdown / KO In A CAGE!- Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.
@EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW
- 19 ноября представительница смешанных единоборств Саида Саи Алетаха из Великобритании умерла после проигранного поединка.
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