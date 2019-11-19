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Espreso.tvСпортВ Британии после поражения в смешанных единоборствах умерла спортсменка

В Британии после поражения в смешанных единоборствах умерла спортсменка


фото: facebook
Представительница смешанных единоборств Саида Саи Алетаха из Великобритании умерла после проигранного поединка

Об этом сообщает MMAJunkie.

26-летняя британка иранского происхождения Саида Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Саутгемптоне.

17 ноября Алетаху госпитализировали в тяжелом состоянии, позже она скончалась. Организаторы турнира выразили соболезнования родным девушки. По их словам, во время поединка работали медики, которые сделали все, чтобы оказать помощь спортсменке. В местной полиции сообщили, что проводится расследование обстоятельств этой трагедии.

Саида Алетаха родилась в Иране, но жила и занималась боевыми искусствами в Великобритании. Она стала известной, благодаря тому, что во время тренировок и поединков надевала хиджаб.

  • Напомним, 17 октября умер американский боксер Патрик Дэй, который находился в коме после поединка в андеркарте боя между Александром Усиком и Чазз Уизерспуном.
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