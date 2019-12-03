Англия и Ирландия готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу

3 декабря, 2019, 15:33

Футбольные ассоциации Англии и Ирландии планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году

Об этом сообщает The Times.

Футбольные ассоциации Ирландии и Англии подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030-го года. Если британское и ирландское правительства поддержат планы футбольных руководителей, то заявка будет подана в 2022 году.

Планируется, что матчи ЧМ-2030 будут проходить по всей Великобритании, в частности в Кардиффе и Глазго, а также в Ирландии. Финал турнира будет сыгран в Лондоне на стадионе "Уэмбли", как в случае с финалом Евро-2020.

ЧМ-2030 могут совместно провести Португалия и Испания или Колумбия, Эквадор и Перу. Последний раз Англия принимала крупный международный турнир в 1996 году, это был чемпионат Европы.