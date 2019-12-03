Англия и Ирландия готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу
3 декабря, 2019, 15:33
Футбольные ассоциации Англии и Ирландии планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Об этом сообщает The Times.
Футбольные ассоциации Ирландии и Англии подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030-го года. Если британское и ирландское правительства поддержат планы футбольных руководителей, то заявка будет подана в 2022 году.
Планируется, что матчи ЧМ-2030 будут проходить по всей Великобритании, в частности в Кардиффе и Глазго, а также в Ирландии. Финал турнира будет сыгран в Лондоне на стадионе "Уэмбли", как в случае с финалом Евро-2020.
ЧМ-2030 могут совместно провести Португалия и Испания или Колумбия, Эквадор и Перу. Последний раз Англия принимала крупный международный турнир в 1996 году, это был чемпионат Европы.
- 24 октября стало известно, что реформированный клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 24 клуба, состоится летом 2021 года в Китае .
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-