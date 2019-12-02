 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаявление на 2 тура и разрешение по e-mail: ЦИК упростила изменение места голосования

Заявление на 2 тура и разрешение по e-mail: ЦИК упростила изменение места голосования


фото: reuters
Центральная избирательная комиссия приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Документ предусматривает подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.

Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, не имеющие прописки

Изменение места голосования происходит не только на первый тур выборов, а одновременно на оба.

Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность.

"В письменном заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дата их проведения, адрес нахождения гражданина в день выборов и / или номер избирательного участка, на котором избиратель хочет голосовать. Также заявитель указывает причину изменения места голосования. В заявлении избирателя, который не может передвигаться самостоятельно, обязательно указывается адрес, где он будет находиться в день выборов", - говорится в сообщении.

Кроме того, избиратель может подать заявление об изменении места голосования через электронный сервис на сайте Центральной избирательной комиссии с использованием электронной подписи.

Избиратель также может отозвать свое заявление об изменении места голосования, не позднее 5 дней до дня голосования.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

  • В Государственном реестре избирателей сообщили, что место для голосования на парламентских выборах временно изменили около 200 тыс. человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать