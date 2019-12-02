Заявление на 2 тура и разрешение по e-mail: ЦИК упростила изменение места голосования
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Документ предусматривает подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.
Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, не имеющие прописки
Изменение места голосования происходит не только на первый тур выборов, а одновременно на оба.
Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность.
"В письменном заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дата их проведения, адрес нахождения гражданина в день выборов и / или номер избирательного участка, на котором избиратель хочет голосовать. Также заявитель указывает причину изменения места голосования. В заявлении избирателя, который не может передвигаться самостоятельно, обязательно указывается адрес, где он будет находиться в день выборов", - говорится в сообщении.
Кроме того, избиратель может подать заявление об изменении места голосования через электронный сервис на сайте Центральной избирательной комиссии с использованием электронной подписи.
Избиратель также может отозвать свое заявление об изменении места голосования, не позднее 5 дней до дня голосования.
Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.
- В Государственном реестре избирателей сообщили, что место для голосования на парламентских выборах временно изменили около 200 тыс. человек.
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