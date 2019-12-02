Заявление на 2 тура и разрешение по e-mail: ЦИК упростила изменение места голосования

2 декабря, 2019, 17:45

Центральная избирательная комиссия приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Документ предусматривает подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.

Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, не имеющие прописки

Изменение места голосования происходит не только на первый тур выборов, а одновременно на оба.

Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность.

"В письменном заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, избирательный адрес, вид и название выборов, дата их проведения, адрес нахождения гражданина в день выборов и / или номер избирательного участка, на котором избиратель хочет голосовать. Также заявитель указывает причину изменения места голосования. В заявлении избирателя, который не может передвигаться самостоятельно, обязательно указывается адрес, где он будет находиться в день выборов", - говорится в сообщении.

Кроме того, избиратель может подать заявление об изменении места голосования через электронный сервис на сайте Центральной избирательной комиссии с использованием электронной подписи.

Избиратель также может отозвать свое заявление об изменении места голосования, не позднее 5 дней до дня голосования.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.