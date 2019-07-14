Место голосования сменили около 200 тыс. избирателей

14 июля, 2019, 08:27

В Государственном реестре избирателей сообщили, что место для голосования на парламентских выборах временно сменили около 200 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 13 июля место голосования сменили 198 747 избирателей. Больше всего среди них людей, которые зарегистрированы в Донецкой области - более 31 тыс.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь не нужно подавать документы или копии документов, подтверждающие необходимость временной смены места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Сменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля включительно.