//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Место голосования сменили около 200 тыс. избирателей

Место голосования сменили около 200 тыс. избирателей


фото: obozrevatel.com
В Государственном реестре избирателей сообщили, что место для голосования на парламентских выборах временно сменили около 200 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 13 июля место голосования сменили 198 747 избирателей. Больше всего среди них людей, которые зарегистрированы в Донецкой области - более 31 тыс.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь не нужно подавать документы или копии документов, подтверждающие необходимость временной смены места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Сменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля включительно.

  • Напомним, по состоянию на 23 июня место для голосования на внеочередных парламентских выборах уже сменили 14,8 тыс. человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

14 июля, 2019 воскресенье

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать