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Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" в Крыму оставил под стражей еще пятерых фигурантов

"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" в Крыму оставил под стражей еще пятерых фигурантов

Оккупационный Верховный суд Крыма отклонил апелляцию и оставил в СИЗО пятерых фигурантов второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир". Они останутся в СИЗО до 15 февраля
Об этом сообщают Крим.Реалии .
 
"Я ходатайствовал об отложении заседания, поскольку мой подзащитный не был доставлен в зал суда, но суд это ходатайство отклонил. Были рассмотрены все три апелляционные жалобы. Достаточно предсказуемо они были отклонены. Суд оставил постановление об аресте до 15 февраля в силе", - сообщил адвокат.
 
Таким образом Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвелы Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.
 
Также адвокат Сейтхалилова отметил, что его подзащитный не мог участвовать в заседании. так как на данный момент он находится в медучреждении на прохождение психиатрической экспертизы, назначенной следователем по делу.
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