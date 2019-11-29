"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" в Крыму оставил под стражей еще пятерых фигурантов

29 ноября, 2019, 15:49

Оккупационный Верховный суд Крыма отклонил апелляцию и оставил в СИЗО пятерых фигурантов второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир". Они останутся в СИЗО до 15 февраля

"Я ходатайствовал об отложении заседания, поскольку мой подзащитный не был доставлен в зал суда, но суд это ходатайство отклонил. Были рассмотрены все три апелляционные жалобы. Достаточно предсказуемо они были отклонены. Суд оставил постановление об аресте до 15 февраля в силе", - сообщил адвокат.

Таким образом Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвелы Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

Также адвокат Сейтхалилова отметил, что его подзащитный не мог участвовать в заседании. так как на данный момент он находится в медучреждении на прохождение психиатрической экспертизы, назначенной следователем по делу.