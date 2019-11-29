"Дело Хизб ут-Тахрир": "Суд" в Крыму оставил под стражей еще пятерых фигурантов
29 ноября, 2019, 15:49
Оккупационный Верховный суд Крыма отклонил апелляцию и оставил в СИЗО пятерых фигурантов второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир". Они останутся в СИЗО до 15 февраля
Об этом сообщают Крим.Реалии .
"Я ходатайствовал об отложении заседания, поскольку мой подзащитный не был доставлен в зал суда, но суд это ходатайство отклонил. Были рассмотрены все три апелляционные жалобы. Достаточно предсказуемо они были отклонены. Суд оставил постановление об аресте до 15 февраля в силе", - сообщил адвокат.
Таким образом Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвелы Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.
Также адвокат Сейтхалилова отметил, что его подзащитный не мог участвовать в заседании. так как на данный момент он находится в медучреждении на прохождение психиатрической экспертизы, назначенной следователем по делу.
- Напомним, что фигурантов второй симферопольской дела "Хизб ут-Тахрир" этапировали из Симферопольского СИЗО №1.
- Ранее оккупационный Верховный суд Крыма оставил за решеткой четырех фигурантов второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?