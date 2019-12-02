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Espreso.tvОбществоВ результате войны на Донбассе пострадало 430 тыс. детей, - ЮНИСЕФ

В результате войны на Донбассе пострадало 430 тыс. детей, - ЮНИСЕФ

В зоне проведения боевых действий 430 тыс. детей сталкиваются с рисками для их физического здоровья и психологического благополучия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В заявлении отмечается, что недопустимо, чтобы дети продолжали ходить в школу с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами, и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелу.

"Политическое решение давно назрело. Мы призываем все стороны конфликта прекратить боевые действия на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что 172 ребенка были ранены или убиты с начала войны в Донбассе.

"Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений", - говорится в сообщении.

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