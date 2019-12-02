За время агрессии РФ на Донбассе от мин погибли 300 гражданских, в том числе 27 детей, - Минобороны
Об этом сообщило Управление экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Украины, передает АрмияInform .
При этом пострадали от взрывоопасных предметов более 1 тыс. гражданских лиц, в том числе 130 детей.
Для предупреждения подрывов гражданского населения на минах на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой и Луганской проводят регулярные мероприятия по информированию об угрозе от мины и других взрывоопасных предметов. Для этих мероприятий привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины, ГСЧС и неправительственные организации.
Кроме того, Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины создает и публикует в интернете интерактивную карту загрязненных взрывоопасными предметами территорий.
По предварительной оценке, площадь загрязненных минами и взрывоопасными предметами районов составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольной территории и около 9 тыс. кв. км на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Из-за загрязнения снарядами, которые не взорвались, и самодельными взрывными устройствами доступ к некоторым объектам инфраструктуры невозможен, поэтому они находятся в критическом состоянии.
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