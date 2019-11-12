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Espreso.tvОбществоПольша: в холодильной камере нашли тела двух украинцевя

Польша: в холодильной камере нашли тела двух украинцевя


фото: policja.pl
Районная прокуратура в польской Раве Мазовецкой выясняет обстоятельства гибели двух украинцев, тела которых нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Как сообщила представитель полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице.

Информацию предоставил владелец хранилища, который ранее нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.

Оба гражданина Украины жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере, являющейся помещением с контролируемой анаэробным средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили посольству Украины.

Расследование по этому делу ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.

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