Польша: в холодильной камере нашли тела двух украинцевя
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.
Как сообщила представитель полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице.
Информацию предоставил владелец хранилища, который ранее нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.
Оба гражданина Украины жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере, являющейся помещением с контролируемой анаэробным средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили посольству Украины.
Расследование по этому делу ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.
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