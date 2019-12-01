 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалУбийство ребенка в центре столицы: депутат Киевоблсовета Соболев подтвердил, что погиб его сын

Убийство ребенка в центре столицы: депутат Киевоблсовета Соболев подтвердил, что погиб его сын


фото: fakty.ua
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев подтвердил, что в результате обстрела его автомобиля в центре столицы погиб его трехлетний сын

Об этом сообщает ТСН .

Соболев подтвердил, что он находился за рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве.

Также депутат Киевского областного совета добавил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не захотел рассказывать.

1 декабре в центре столицы неизвестный мужчина стрелял по Range Rover Соболева, пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

1 декабря, 2019 воскресенье

30 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать