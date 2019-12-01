Убийство ребенка в центре столицы: депутат Киевоблсовета Соболев подтвердил, что погиб его сын

1 декабря, 2019, 20:26

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев подтвердил, что в результате обстрела его автомобиля в центре столицы погиб его трехлетний сын

Об этом сообщает ТСН .

Соболев подтвердил, что он находился за рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве.

Также депутат Киевского областного совета добавил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не захотел рассказывать.

1 декабре в центре столицы неизвестный мужчина стрелял по Range Rover Соболева, пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.