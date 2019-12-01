Убийство ребенка в центре столицы: депутат Киевоблсовета Соболев подтвердил, что погиб его сын
1 декабря, 2019, 20:26
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев подтвердил, что в результате обстрела его автомобиля в центре столицы погиб его трехлетний сын
Об этом сообщает ТСН .
Соболев подтвердил, что он находился за рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве.
Также депутат Киевского областного совета добавил, что во время стрельбы был убит его сын. Других подробностей Соболев не захотел рассказывать.
1 декабре в центре столицы неизвестный мужчина стрелял по Range Rover Соболева, пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
- 1 декабря в центре столицы на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской произошла стрельба, в результате которой погиб ребенок.
- В полиции заявили, что в результате обстрела в центре Киева автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок.
- Позже стало известно, что Range Rover, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву.
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