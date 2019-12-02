Трамп не придет на первое судебное заседание по импичменту
2 декабря, 2019, 10:09
Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту
Об этом сообщает CNN .
Адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом в письменной форме председателю комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер.
"Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, но пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний", - заявил Чиполлоне.
Он также напомнил, что 4 декабря Трамп должен находится на саммите НАТО в Лондоне.
- Напомним, в Конгрессе готовят отчет по расследованию об импичменте Трампа.
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