Трамп не придет на первое судебное заседание по импичменту

2 декабря, 2019, 10:09

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту

Об этом сообщает CNN .

Адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом в письменной форме председателю комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер.

"Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, но пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний", - заявил Чиполлоне.

Он также напомнил, что 4 декабря Трамп должен находится на саммите НАТО в Лондоне.