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Espreso.tvМирТрамп не придет на первое судебное заседание по импичменту

Трамп не придет на первое судебное заседание по импичменту

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту

Об этом сообщает CNN .

Адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне уже сообщил об этом в письменной форме председателю комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер.

"Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, но пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний", - заявил Чиполлоне.

Он также напомнил, что 4 декабря Трамп должен находится на саммите НАТО в Лондоне.

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