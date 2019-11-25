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Espreso.tvМирВ Конгрессе готовят отчет по расследованию об импичменте Трампа

В Конгрессе готовят отчет по расследованию об импичменте Трампа

Адам Шифф
Адам Шифф
фото: reuters
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом в воскресенье заявил председатель комитета, конгрессмен от демократов Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

"Мы сейчас работаем над составлением этого отчета. Но, опять же, каждый день мы продолжаем узнавать все больше информации. И я думаю, что это будет продолжаться. Таким образом, у нас могут быть дополнения к этому отчету... Но поскольку уже есть неопровержимые доказательства, мы хотим передать их в Судебный комитет, чтобы убедиться, что мы защитим страну на предстоящих выборах ", - сказал Шифф.

Председатель комитета также отметил, что Конгресс может провести новые слушания в рамках процедуры импичмента. Он подчеркнул, что работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - сказал Шифф.

Как известно, в Палате представителей продолжается расследование об импичменте президента. Демократы обвиняют Трампа в попытке втянуть Украину в президентские выборы в США путем проведения расследования против его главного конкурента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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