В Конгрессе готовят отчет по расследованию об импичменте Трампа

25 ноября, 2019, 10:59

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом в воскресенье заявил председатель комитета, конгрессмен от демократов Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.

"Мы сейчас работаем над составлением этого отчета. Но, опять же, каждый день мы продолжаем узнавать все больше информации. И я думаю, что это будет продолжаться. Таким образом, у нас могут быть дополнения к этому отчету... Но поскольку уже есть неопровержимые доказательства, мы хотим передать их в Судебный комитет, чтобы убедиться, что мы защитим страну на предстоящих выборах ", - сказал Шифф.

Председатель комитета также отметил, что Конгресс может провести новые слушания в рамках процедуры импичмента. Он подчеркнул, что работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - сказал Шифф.

Как известно, в Палате представителей продолжается расследование об импичменте президента. Демократы обвиняют Трампа в попытке втянуть Украину в президентские выборы в США путем проведения расследования против его главного конкурента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.