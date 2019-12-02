Сутки на Донбассе: погибли двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы. 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вчера во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов воины получили ранения несовместимые с жизнью.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Ранее сообщалось, что двое военных погибли во время выполнения боевой задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов.
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