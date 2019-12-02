Сутки на Донбассе: погибли двое украинских военных

2 декабря, 2019, 07:21

1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы. 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вчера во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов воины получили ранения несовместимые с жизнью.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее сообщалось, что двое военных погибли во время выполнения боевой задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов.