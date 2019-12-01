Во время обезвреживания диверсионной группы оккупантов погибли двое украинских военных

1 декабря, 2019, 20:36

1 декабря на Донетчине во время выполнения боевой задачи по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов погибли двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был использован очередной резерв.

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.