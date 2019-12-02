Руис - маленькая жирная свинья, - Фьюри
2 декабря, 2019, 14:13
Известный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о мексиканце Энди Руисе, и обозвал его "свиньей"
Об этом сообщает talkSport.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился мнением относительно первого боя между мексиканцем Энди Руисом и англичанином Энтони Джошуа, который состоялся в июне и завершился победой Руиса нокаутом в седьмом раунде.
"Руис - маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой против человека, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Великобритании", - высказался Фьюри.
1 июня Руис нокаутировал Джошуа и завоевал чемпионские пояса в супертяжелом весе по четырем версиям. 7 декабря мексиканец и британец проведут реванш в Саудовской Аравии.
- 27 ноября британский тяжеловес Тайсон Фюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа, в случае повторного поражения от американца Энди Руиса, завершит карьеру .
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?