Фьюри предсказал Джошуа бесславное прощание с боксом

27 ноября, 2019, 17:47

Британский тяжеловес Тайсон Фюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа, в случае повторного поражения от американца Энди Руиса, завершит карьеру

Об этом сообщает BoxingScene.

"Если Джошуа нокаутируют второй раз подряд, откровенно говоря, не вижу, как ему тогда продолжать карьеру. Он уже не нуждается в деньгах, а два нокаута подряд это серьезный удар по карьере. Не думаю, что Руис настолько хорош. Но он уже нокаутировал его раньше, поэтому у него будет психологическое преимущество в матче-реванше", - убежден Фьюри.

В июне 2019 года Джошуа потерпел неожиданное поражение от Руиса, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

7 декабря в Саудовской Аравии состоится матч-реванш боксеров.

Напомним, 27 ноября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой-реванш британского боксера против американца Деонтея Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года.