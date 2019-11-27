Фьюри предсказал Джошуа бесславное прощание с боксом
Об этом сообщает BoxingScene.
"Если Джошуа нокаутируют второй раз подряд, откровенно говоря, не вижу, как ему тогда продолжать карьеру. Он уже не нуждается в деньгах, а два нокаута подряд это серьезный удар по карьере. Не думаю, что Руис настолько хорош. Но он уже нокаутировал его раньше, поэтому у него будет психологическое преимущество в матче-реванше", - убежден Фьюри.
В июне 2019 года Джошуа потерпел неожиданное поражение от Руиса, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
7 декабря в Саудовской Аравии состоится матч-реванш боксеров.
Напомним, 27 ноября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой-реванш британского боксера против американца Деонтея Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года.
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