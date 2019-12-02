Россия запустила газопровод для поставок газа в Китай

2 декабря, 2019, 15:37

Главы России и КНР в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, запустили поставки российского природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставок российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту", - говорится в сообщении

Договор купли-продажи российского газа через "Силу Сибири" между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Он предусматривает поставку в Китай до 38 млрд куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, период наращивания поставок, объемы обусловлены на уровне 5 млрд куб. м в 2020 году 10 млрд кубометров в 2021 и 15 млрд кубометров в 2022. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.

На первом этапе поставки газа через "Силу Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, затем к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 года.

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Полная длина "Силы Сибири" составляет около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области.