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Espreso.tvОбществоРеферендум о рынке земли не нужен, потому что мандат доверия на реформу полученный на выборах, - Стефанчук

Референдум о рынке земли не нужен, потому что мандат доверия на реформу полученный на выборах, - Стефанчук


фото: dialog.ua
Вопрос о внедрении рынка земли был в партийной программе "Слуги народа", поэтому референдум нецелесообразен, считает первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук

Об этом он сообщил во время согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады 2 декабря, передает Еспресо.TV .

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был отмечен пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, поддержав Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен ", - заявил Стефанчук во время заседания.

Также он добавил, что лично подал правки, по предотвращению продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума в законопроект.

  • Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о рынке земли получил более 2 тыс. поправок ко второму чтению.
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