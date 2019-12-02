Референдум о рынке земли не нужен, потому что мандат доверия на реформу полученный на выборах, - Стефанчук

2 декабря, 2019, 14:20

Вопрос о внедрении рынка земли был в партийной программе "Слуги народа", поэтому референдум нецелесообразен, считает первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук

Об этом он сообщил во время согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады 2 декабря, передает Еспресо.TV .

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был отмечен пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, поддержав Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен ", - заявил Стефанчук во время заседания.

Также он добавил, что лично подал правки, по предотвращению продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума в законопроект.