"Европейская солидарность" хочет создать ВСК в Раде относительно вмешательства власти в работу ГБР
Об этом на согласительном совете сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Эспрессо.TV .
"Беспокоит то, что вместо того, чтобы строить сильное государство, мы превращаемся в полицейское государство, где "кошмарят" активистов, волонтеров, военных, где уклонисты воюют с резервистами и армией. Сегодня у нас происходят допросы женщин - военных, суды над военными, которые в критические для страны дни не прятались в кустах, а защищали государство ", - сказала депутат.
Геращенко заявила, что оппозиция видит вмешательства власти в деятельность правоохранительных органов и это зафиксировано в СМИ.
"Мы за ГБР, но независимое от Офиса президента. Поэтому просим создать ВСК, которая сможет расследовать эти вопросы", - подытожила нардеп.
- Напомним, ранее в Европейской солидарности обратились в СБУ по вопросу совершения министром энергетики уголовного преступления.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?