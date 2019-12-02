 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Европейская солидарность" хочет создать ВСК в Раде относительно вмешательства власти в работу ГБР

"Европейская солидарность" хочет создать ВСК в Раде относительно вмешательства власти в работу ГБР

Ирина Геращенко
фото: Європейська солідарність
2 декабря на согласительном совете фракций парламента Европейская солидарность высказалась за создание ВСК "из-за давления президента на следственные органы"

Об этом на согласительном совете сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Эспрессо.TV .

"Беспокоит то, что вместо того, чтобы строить сильное государство, мы превращаемся в полицейское государство, где "кошмарят" активистов, волонтеров, военных, где уклонисты воюют с резервистами и армией. Сегодня у нас происходят допросы женщин - военных, суды над военными, которые в критические для страны дни не прятались в кустах, а защищали государство ", - сказала депутат.

Геращенко заявила, что оппозиция видит вмешательства власти в деятельность правоохранительных органов и это зафиксировано в СМИ.

"Мы за ГБР, но независимое от Офиса президента. Поэтому просим создать ВСК, которая сможет расследовать эти вопросы", - подытожила нардеп.

  • Напомним, ранее в Европейской солидарности обратились в СБУ по вопросу совершения министром энергетики уголовного преступления.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать