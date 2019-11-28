Заявление депутатов фракции "ЕС" в СБУ о совершении министром энергетики Оржель уголовного преступления

28 ноября, 2019, 12:45

25 ноября министр энергетики сообщил о том, что в правительстве могут разработать механизм реализации прямых поставок газа из России в Украину

Об этом пишет пресс-служба партии.

(Информация получена из открытых источников - СМИ по ссылкам:

https://interfax.com.ua/news/economic/626830.html

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/26/654153/

Еще раньше - 20.09.2019 г.. - Оржель А.А. заявлял о том, что прямые поставки газа в Украину возможны из Российской Федерации на рыночных условиях.

(Информация получена из открытых источников - СМИ по ссылкам https://www.youtube.com/watch?v=0X9D5j6eYEg, https://www.unian.ua/economics/energetics/10692801-ukrajina-ne-viklyuchaye-mozhlivist- postavok-gazu-z-rosiji-za-rinkovimi-cinami-ministr-energetiki.html).

Как известно, на восстановлении закупки Украиной природного газа в России настаивает Президент России Владимир Путин. (Информация получена из открытых источников - http://kremlin.ru/events/president/news/62122)

Поэтому инциативы и заявления Оржель А. А. отражают позицию высшего руководства страны-агрессора и способствуют подрывной деятельности РФ против Украины.

Оржель А.А. назначен на должность министра 29.08.2019 г.., а объявленные им заявления о возобновлении прямых закупок газа из России является серьезной угрозой национальной безопасности нашего государства и могут содержать элементы государственной измены, когда Украину сознательно делают зависимой от страны-агрессора.

Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 18 января 2018 г. РФ признана оккупантом и агрессором.

20.03.2019 г.. Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 г. "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". По инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. Санкционные списки включают физических и юридических лиц (в т.ч. Газпром), которые:

были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство въезда / выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввела ограничительные мероприятия к отдельным физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора.

В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратило хозяйственную деятельность.

Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины «О санкциях» от 14 августа 2014 г. санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручила Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года.

Украина в течение четырех лет не покупает газ в России. Именно из-за газового шантажа России в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирование российских кораблей в Севастополе.

Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывания российского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от российского газа - это угроза самой независимости Украины.

Это измена украинской армии и воинов, которые ежедневно защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Теперь Украину решили сдать энергетически и экономически.

Получение газовой независимости стало одним из самый стратегический достижений и ударом по интересам Москвы.

Так называемый «дешевый газ» - это механизм российского политического давления, разрушение системы нашей национальной безопасности, угроза потери суверенитета. И также это источник колоссальной коррупции.

Энергетическая безопасность - непосредственная составляющая национальной безопасности нашей страны.

В соответствии с положениями ст. 2 УПК Украины задачами уголовного судопроизводства является защита личности, общества и государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не был обвиняем или осужден, ни одно лицо не было подвержено необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.

Согласно ч.1 ст.2 УК Украины, основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

Согласно ч.1 ст. 11 УК Украины, преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.

Согласно ч. 1 ст. 110 УК Украины государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Объектом преступления является государственная безопасность Украины в любой ее сфере,

Согласно Концепции (основ государственной политики) национальной безопасности Украины национальная (в том числе государственная) безопасность Украины предусматривает отсутствие угрозы в сферах: политической, экономической, социальной, военной, экологической, научно-технологической, информационной, и состоит в том числе: в безопасности конституционного строя и государственного суверенитета Украины, невмешательстве во внутренние дела Украины со стороны других государств, отсутствии сепаратистских тенденций у отдельных регионов и у определенных политических сил в Украине, соблюдение принципа распределения власти, слаженности механизмов обеспечения законности и правопорядка (в политической сфере); в отсутствии проблем ресурсной, финансовой и технологической зависимости национальной экономики от других стран, неотплыве за пределы Украины интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов (в экономической); в отсутствии посягательств на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность (в военной); в отсутствии научно-технологического отставания от развитых стран (в научнотехнологичной); в несливе информации, составляющей государственную и иную предусмотренную законом тайну, а также конфиденциальной информации, являющейся собственностью государства (в информационной сфере).

Государственная безопасность - это отсутствие угрозы, состояние защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз во всех указанных выше сферах жизнедеятельности государства. Среди других используемых в диспозиции ст. 111 понятий, с помощью которых определяется объект этого преступления, понятие "государственная безопасность" является наиболее широким, поскольку оно охватывает отсутствие угрозы суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства. Однако оно является более узким, чем понятие "национальная безопасность", которое охватывает, кроме безопасности государства, также безопасность общества и личности.

Суверенитет государства означает верховенство государственной власти, ее самостоятельность внутри страны и независимость в международных отношениях, которая может быть ограничена только необходимостью выполнять договоры и обязательства в области международных отношений.

Территориальная целостность государства предполагает, что все составляющие территории государства (административно-территориальные единицы) находятся в неразрывной взаимосвязи, характеризуются единством и не имеют собственного суверенитета.

Территориальная неприкосновенность - это защищенность территории страны в существующих границах от любых посягательств, которые могут касаться незаконного изменения территории Украины, определенного решениями Верховной Рады Украины и международными договорами Украины.

Обороноспособность означает подготовленность государства к защите от внешней вооруженной агрессии или вооруженного конфликта. Составляющими такой подготовленности является совокупность экономического, политического, социального, научного, морально-психологического и чисто военного потенциалов. Состояние обороноспособности Украины отражают ее мобилизационные возможности, количество и качество Вооруженных Сил, их способность быстро переходить на военное положение, организовано вступать в военные действия и успешно выполнять задачи по обороне от агрессии.

С объективной стороны государственная измена может оказаться в таких формах: 1) переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта; 2) шпионаж; 3) предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Понятие вооруженный конфликт имеет самостоятельное правовое значение для квалификации, если такой конфликт происходит за пределами военного положения - в случае фактического начала военных действий, но еще до объявления военного положения или вообще в мирное время.

Предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины заключается в содействии их возможным или действительным усилиям причинить вред государственной безопасности Украины. Подрывной следует признавать любую деятельность, связанную:

- с попыткой смены системы высших органов государственной власти нелегитимным путем (это могут быть действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного деятеля и т.п.);

- с вмешательством в международную политику Украины (например, несанкционированный соответствующими органами государственной власти Украины разрыв дипломатических или консульских отношений с другим государством, срыв важных межгосударственных переговоров или глобальных межгосударственных форумов)

- с вмешательством во внутреннюю политику (скажем, организация межконфессиональных, межэтнических и других конфликтов, разжигание сепаратистских настроений среди населения отдельных регионов, финансирование, оснащение или другое обеспечение незаконных вооруженных формирований на территории Украины, организация информационной экспансии со стороны других государств)

- с попыткой изменения территории Украины (организация не предусмотренных Конституцией Украины референдумов и т.п.);

- с попыткой снизить обороноспособность Украины (организация и совершение диверсий в форме действий, направленных на разрушение объектов, имеющих важное оборонное значение, принятие решений о сворачивании научных исследований в области военной науки и техники, сознательное торможение приведения мобилизационных планов в соответствие с современными условиями, изобретение специальных вирусов или внесение их в компьютерные системы с целью затруднения их работы или уничтожение накопленной на магнитных носителях важной для выполнения задач обороны информации) ;

- с созданием условий для деятельности на территории Украины иностранных разведок (вербовка агентуры среди жителей Украины, подбор кандидатов для вербовки и заблаговременный подкуп должностных лиц, в частности тех, которые допущены к информации "особой важности", подготовка явочных квартир, оказание помощи в приобретении документов прикрытия для иностранных разведчиков, устройство их на должности, связанные с возможностью доступа к конфиденциальной информации);

- с принятием мер по усилению экономической зависимости Украины от других государств (инициирование расторжения торговых связей Украины с другими государствами, подписание от имени Украины явно экономически невыгодных для нее внешнеэкономических контрактов, совершение диверсий в форме действий, направленных на разрушение объектов, имеют важное народнохозяйственное значение) и др.

Таким образом, виды подрывной деятельности против Украины могут быть различными. Разной может выглядеть и помощь в проведении такой деятельности. Она может предоставляться путем организации или выполнения конкретного преступления, склонения к государственной измене других лиц, устранения препятствий для совершения определенных действий и тому подобное.

Законченным преступление в этой форме является с момента совершения соответствующего деяния, которым лицо оказало помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В случаях, когда определенные действия гражданина Украины, связанные с фактическим оказанием помощи в проведении подрывной деятельности против Украины путем совершения других преступлений, были совершены по его собственной инициативе с целью продемонстрировать свою лояльность к иностранному государству, иностранной организации или их представителю и с помощью этого установить связь с ними, их в случае реальной совокупности преступлений также следует квалифицировать по ст. 111 и соответствующими другими статьями Особенной части УК.

Заговор виновного с другим лицом о насильственной смене или свержении конституционного строя или о захвате государственной власти квалифицируется только по ч. 1 ст. 109, однако заговор гражданина Украины с представителем иностранного государства или иностранной организации, содержанием которой является полученное первым от второй задачи совершить действия по насильственной смене или свержению конституционного строя или по захвату государственной власти, квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 1И1.

Иностранное государство - это любое государство, кроме Украины, независимо от того, признано оно Украиной как суверенное и имеет ли Украина с ним дипломатические отношения.

Под иностранной организацией, как следует из содержания диспозиции ст. 111, следует понимать любое государственное или негосударственное учреждение, предприятие, объединение, орган другой страны, в том числе политическую партию, религиозную организацию, коммерческое предприятие, а также межгосударственную или международную организацию, в том числе неофициальную, нелегитимную или преступную ("теневое" правительство в изгнании, международная террористическая организация и т.д.), кроме официальной международной организации, членом которой является Украина. Иностранной организацией является также военная, политическая, экономическая, финансовая, пограничная или другая разведка.

Представитель иностранного государства или иностранной организации - это лицо, уполномоченное выражать интересы того или иного иностранного Государства (иностранной организации) и действует от его имени или представляет его по специальному полномочию, в том числе тайному (не официальныму). К представителям иностранных государств следует, в частности, относить глав и сотрудников дипломатических представительств (послов, посланников, поверенных в делах, советников, атташе), консульских учреждений (генеральных консулов, консулов, вице-консулов, консульских агентов), лиц, включенных в парламентские и правительственные делегации иностранных государств как их членов, и находятся на территории Украины с официальными или неофициальными поручениями. Не имеет значения, представляет ли лицо государство, признано или не признано Украиной как суверенное, или организацию, которая является законной или незаконной. Кроме того, иностранной при определенных обстоятельствах может быть признана и организация, зарегистрированная в Украине, а представителем иностранной организации не обязательно является иностранец или лицо без гражданства.

Субъектом государственной измены в любой ее форме может быть только гражданин Украины, достигший 16-летнего возраста.

Если во время производства по делу будет установлено, что лицо, которое обвиняется в государственной измене, имеет, кроме украинского, еще - и гражданство другого государства, следует исходить из того, что получение иностранного гражданства исключает его из числа граждан Украины. Поэтому совершенные им шпионские действия следует квалифицировать по ст. 114, а деяния, совершенные им в других формах из числа предусмотренных ст. 111, - по соответствующим другим статьям Особенной части УК, если фактически совершенное содержит состав иного преступления.

Если изменяет государству должностное лицо, используя при этом власть или служебное положение, его действия следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 111 и 364 (423), а если оно это делает за взятку, то дополнительно и по ст. 368.

Субъективная сторона государственной измены характеризуется виной в виде прямого умысла. При совершении государственной измены виновный осознает, что он совершает переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта (совершает шпионские действия, предоставляет иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины) и желает этого.

Слова "в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины" определяют субъективную направленность действий виновного и не являются характеристикой общественно опасных последствий деяния. Факт причинения указанного вреда не имеет значения для квалификации деяния по ст. 111. Однако фактическое причинение действиями виновного такого вреда создает основания для дополнительной квалификации его деяния по другой статье УК (например, ст. 112). Отдельного внимания требует установка целей совершения соответствующих действий при государственной измене. Так, при совершении этого преступления в первой форме цель совершения соответствующих действий должна учитываться для правильной квалификации.

Мотивами государственной измены могут быть корысть, месть, желание облегчить выезд на постоянное место жительства в другую страну и тому подобное.

Оценивая вышеизложенные обстоятельства, следует, что в действиях Оржель Алексея Анатольевича имеется состав уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершении уголовного преступления обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 214, 218 УПК Украины,

ПРОШУ:

1. Принять данное заявление и в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований; начать расследование уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

2. Предоставить документ, подтверждающий принятие этого заявления и его регистрации в Едином реестре досудебных расследований.

3. По окончании предварительного расследования материалы дела направить в суд.