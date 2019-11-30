Украина все-таки примет участие в работе саммита НАТО в Лондоне

30 ноября, 2019, 15:47

Министр иностранных дел Вадим Пристайко будет представлять Украину на саммите НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне

Об этом со ссылкой на официальный сайт саммит сообщает "Укринформ".

Во время саммита Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, в частности - на панели "От Балтийского до Черного моря: безопасность на границах НАТО" вместе с главой МИД Грузии и министрами обороны Литвы и Эстонии.

Ранее в правительстве страны заявляли, что не поедут на саммит НАТО в Лондоне, несмотря на официальное приглашение от Альянса.

3-4 декабря лидеры стран НАТО встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины Альянса. По словам генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга, ситуация в Украине и имплементация Минских договоренностей по урегулированию на Донбассе будут среди ключевых вопросов саммита.