Президент Еврокомиссии Юнкер в письме к Петру Порошенко подчеркнул, что ЕС внимательно следит за ситуацией со свободой слова в Украине

2 декабря, 2019, 16:47

Европейский Союз будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине и будет поднимать этот вопрос перед украинской властью

Об этом заверил президент Европейской Комиссии (до 30 ноября 2019 года) Жан-Клод Юнкер в своем письме в адрес Главы политической партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, пишет пресс-служба .

В ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", Президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил благодарность Петру Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Напомним, что в связи с началом открытого политического давления на телеканал "Прямой" пятый президент Украины и Глава политической партии "Европейская Солидарность" 8 ноября обратился с письмами в адрес руководства институтов Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, а также Европейской народной партии с просьбой призвать украинскую власть прекратить нарушение основных прав и свобод в Украине, в частности свободы СМИ, а также не сворачивать курс на европейскую и евроатлантическую интеграции.

27 ноября Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен начала работу 1 декабря, срок его полномочий - до 31 октября 2024 года.