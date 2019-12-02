Обвинительное заключение против премьера Израиля Нетаньяху направили в парламент

2 декабря, 2019, 15:30

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит направил в Кнессет обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Обвинительное заключение против Нетаньяху направлено спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. В письме Мандельблит отмечает, что обвинительное заключение представят в окружном суде Иерусалима, который будет рассматривать дело Нетаньяху.

При этом со 2 декабря начался отсчет 30 дней, в течение которых Нетаньяху может запросить у Кнессета парламентский иммунитет. Однако из-за политического кризиса в Кнессете до сих пор не сформирована организационная комиссия, ответственная за вопросы иммунитета.