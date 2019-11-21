Премьер-министра Израиля Нетаньяху обвинили в коррупции

21 ноября, 2019, 23:19

Генеральный прокурор Израиля обвинил премьер-министра Беньямина Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве

Об этом сообщает BBC.

По утверждению прокуратуры, Нетаньяху принимал ценные подарки от богатых бизнесменов и оказывал поддержку, чтобы получать более положительные отзывы в прессе.

Сам Нетаньяху отрицал любые правонарушения и заявил, что является жертвой "охоты на ведьм" со стороны его левых оппонентов и СМИ. Также он отметил, что не уйдет в отставку и заявил, что юридически не обязан это делать.

В телеобращении Нетаньяху заявил, что правоохранители "пришли не за правдой, а за ним" и призвал страну к "расследованию в отношении следователей".

О том, что премьера собираются обвинить в коррупции по трем делам, стало известно в феврале. Прокуроры тогда сообщили, что Нетаньяху принимал подарки от богатых бизнесменов на сотни тысяч долларов и предоставлял услуги представителям медиабизнеса в обмен на положительное освещение его деятельности прессой.

Сообщение об обвинении премьера поступило на фоне политического кризиса в Израиле. После повторных парламентских выборов в сентябре в стране, как и раньше, не удается сформировать новое правительство. Ни Нетаньяху, ни его соперник Бени Ганц не смогли сформировать правящую коалицию. Это означает, что в стране могут быть назначены новые выборы - третьи за последнее время.