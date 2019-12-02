На севере Сирии взорвали бронемашину с российскими военными

2 декабря, 2019, 16:48

В понедельник трое российских военных полицейских пострадали в результате взрыва их бронеавтомобиля на самодельной бомбе на маршруте патрулирования в Сирии у границы с Турцией

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Инцидент произошел 2 декабря в районе преимущественно курдского города Кобан в провинции Алеппо на северо-востоке страны, когда военные разведовали маршрут для совместного российско-турецкого патруля.

В результате взрыва бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих, находившихся внутри машины, получили легкие травмы и ушибы - их жизням ничего не угрожает.

Россия и Турция проводят совместные патрулирования вдоль границы Сирии с Турцией по соглашению, о котором договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.