На севере Сирии взорвали бронемашину с российскими военными
2 декабря, 2019, 16:48
В понедельник трое российских военных полицейских пострадали в результате взрыва их бронеавтомобиля на самодельной бомбе на маршруте патрулирования в Сирии у границы с Турцией
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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Инцидент произошел 2 декабря в районе преимущественно курдского города Кобан в провинции Алеппо на северо-востоке страны, когда военные разведовали маршрут для совместного российско-турецкого патруля.
В результате взрыва бронеавтомобиль получил повреждения. Трое военнослужащих, находившихся внутри машины, получили легкие травмы и ушибы - их жизням ничего не угрожает.
Россия и Турция проводят совместные патрулирования вдоль границы Сирии с Турцией по соглашению, о котором договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.
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