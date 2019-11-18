Сирия: курды закидали коктейлей Молотова российский патрульный БТР
Об этом сообщает немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter.
"Россия видит себя миротворческой силой и посредником между фронтами в (северной) Сирии. Местное курдское население, очевидно, видит это иначе. Фото сегодня", - прокомментировал он.
#Russland sieht sich als Friedensmacht und Vermittler zwischen den Fronten in (Nord-) #Syrien .- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 18, 2019
Die lokale kurdische Bevölkerung sieht das offenbar anders.
Fotos von heute.
Cc @dielinke @AfD #PutinImKrieg pic.twitter.com/shRcesodAX
Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, которое остановило наступление Турции.
18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмое патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.
Согласно заявлению, в патрулировании задействованы по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживают БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.
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