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Espreso.tvОбществоСирия: курды закидали коктейлей Молотова российский патрульный БТР

Сирия: курды закидали коктейлей Молотова российский патрульный БТР


фото: reuters
Курдские гражданские на севере Сирии атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер

Об этом сообщает немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter.

"Россия видит себя миротворческой силой и посредником между фронтами в (северной) Сирии. Местное курдское население, очевидно, видит это иначе. Фото сегодня", - прокомментировал он.

Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, которое остановило наступление Турции.

18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмое патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.

Согласно заявлению, в патрулировании задействованы по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживают БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.

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