Киберпонедельник в Украине. Какие авиаперевозчики предлагают билеты по 5 евро

2 декабря, 2019, 10:23

Авиакомпании Ryanair и Wizzair предлагают дешевые билеты по направлениям в Европу от 5 евро

Информацию об акционных скидках можно найти на сайтах авиакомпаний, передает Еспресо.TV .



В понедельник, 2 декабря, компания Ryanair проводит распродажу билетов из Украины от 5 евро. На сайте авиакомпании сообщается, что в наличии 11 маршрутов по 5 евро с Борисполя, Львова, Херсона и Одессы. Также есть 4 направления за 10 евро и несколько по цене до 15 евро. Акция действует до полуночи 2 декабря.

Компания предлагает билеты из Киева в Стокгольм, Манчестера, Катовице. Из Одессы - в Катовице, Вроцлав, Познань и Гданьск. Со Львова - в Лондон, Дюссельдорф и Меминген.



Другой лоукостер, Wizzair продает билеты со скидкой в 30%. Цена авиабилетов с учетом скидки по маршрутам из Львова и Харькова стартует от € 11 (271 гривен), из Киева, Запорожья и Одессы от € 15 (376 гривен).