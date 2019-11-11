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Espreso.tvОбществоRyanair влаштува распродажу билетов по маршруту, который отменила МАУ

Ryanair влаштува распродажу билетов по маршруту, который отменила МАУ

Авиакомпания-лоукостер Ryanair объявил распродажу по цене от 9,99 евро билетов на рейсы по маршруту Киев-Краков в связи с отменой перелетов в этом направлении авиакомпанией МАУ

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ирландского лоукостера.

Как сказано в заявлении перевозчика, Ryanair запускает "спасательные" тарифы на своем маршруте Киев-Краков, который компания осуществляет 5 раз в неделю, чтобы перевезти клиентов, "пострадавших от отмены МАУ своего киевского маршрута с января 2020 года".

Отмечается, что билеты по цене от 9,99 евро уже поступили в продажу, но воспользоваться предложением можно будет только в 00:00 четверга 14 ноября.

  • Напомним, 7 ноября авиакомпания МАУ сообщила, что с января следующего года прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом.
 
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