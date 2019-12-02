Гибель бойцов "Альфы": Зеленский обещает "добиться прекращения огня"
2 декабря, 2019, 12:16
Об этом сообщается на официальной странице президента Владимира Зеленского в Facebook.
Президент Украины выразил соболезнования семьям и близким военнослужащих, которые погибли 1 декабря во время атаки вражеской ДРГ
Об этом сообщается на официальной странице президента Владимира Зеленского в Facebook.
"Теряем лучших" - так прокомментировал Зеленский гибель двух бойцов на Донбассе от подрыва при отражении попыткой врага зайти в тыл войскам.
Также президент пообещал прекращения огня в зоне боевых действий "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев".
- Напомним, 1 декабря в зоне ООС погибли 2 военнослужащих из спецподразделения "Альфа".
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