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Espreso.tvОбществоГибель бойцов "Альфы": Зеленский обещает "добиться прекращения огня"

Гибель бойцов "Альфы": Зеленский обещает "добиться прекращения огня"

Президент Украины выразил соболезнования семьям и близким военнослужащих, которые погибли 1 декабря во время атаки вражеской ДРГ

Об этом сообщается на официальной странице президента Владимира Зеленского в Facebook.

"Теряем лучших" - так прокомментировал Зеленский гибель двух бойцов на Донбассе от подрыва при отражении попыткой врага зайти в тыл войскам.

Также президент пообещал прекращения огня в зоне боевых действий "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев".

  • Напомним, 1 декабря в зоне ООС погибли 2 военнослужащих из спецподразделения "Альфа".
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