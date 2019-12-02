Гибель бойцов "Альфы": Зеленский обещает "добиться прекращения огня"

2 декабря, 2019, 12:16

Президент Украины выразил соболезнования семьям и близким военнослужащих, которые погибли 1 декабря во время атаки вражеской ДРГ

Об этом сообщается на официальной странице президента Владимира Зеленского в Facebook.



"Теряем лучших" - так прокомментировал Зеленский гибель двух бойцов на Донбассе от подрыва при отражении попыткой врага зайти в тыл войскам.



Также президент пообещал прекращения огня в зоне боевых действий "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев".