Госбюджет на 2020 год передали на подпись Зеленскому

2 декабря, 2019, 15:45

Законопроект о государственном бюджете на 2020 год уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Теперь его передали на подпись президенту Зеленскому

Такие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном бюджете на 2020 год.

За соответствующее решение 14 ноября проголосовало 280 депутатов.

Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривны за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Дефицит бюджета составит 2,09%.

Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривны за доллар.

Минимальная зарплата с 1 января 2020 года вырастет до 4723 гривен в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривен в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).

Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141, 5 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры рассчитано осуществлять с 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145, 1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113, 3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245, 8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.