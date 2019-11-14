Рада приняла бюджет на 2020 год
В третьем чтении (последнем) за бюджет проголосовали 280 депутатов, передает Еспресо.TV
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 о госбюджете на 2020 год.
Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.
Дефицит бюджета составит 2,09%.
Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривни за доллар.
Минимальная зарплата с 1 января 2020 г. вырастет до 4723 гривень в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривень в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).
Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141,5 млрд грн.
Развитие дорожной инфраструктуры рассчитано осуществлять за 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.
На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.
Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.
На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.
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