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Espreso.tvОбществоРада приняла бюджет на 2020 год

Рада приняла бюджет на 2020 год


фото: www.5.ua
Верховная Рада Украины приняла бюджет на 2020 год в целом

В третьем чтении (последнем) за бюджет проголосовали 280 депутатов, передает Еспресо.TV

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 о госбюджете на 2020 год.

Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Дефицит бюджета составит 2,09%.

Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривни за доллар.

Минимальная зарплата с 1 января 2020 г. вырастет до 4723 гривень в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривень в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).

Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141,5 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры рассчитано осуществлять за 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составят 9,2 млрд грн.
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