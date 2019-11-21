Украинец Миколенко попал в сборную отбора Евро-2020

21 ноября, 2019, 17:03

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отборочного турнира Чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Transfermarkt в Instagram.

По мнению экспертов, Виталий Миколенко в квалификационном турнире был лучшим левым защитником. При этом он является самым дешевым из полевых игроков, попавших в символическую сборную. По оценке Transfermark Миколенко стоит 6 млн евро.

20-летний украинец сыграл в отборе 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.