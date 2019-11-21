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Espreso.tvСпортУкраинец Миколенко попал в сборную отбора Евро-2020

Украинец Миколенко попал в сборную отбора Евро-2020


фото: ffu.ua
Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отборочного турнира Чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Transfermarkt в Instagram.

По мнению экспертов, Виталий Миколенко в квалификационном турнире был лучшим левым защитником. При этом он является самым дешевым из полевых игроков, попавших в символическую сборную. По оценке Transfermark Миколенко стоит 6 млн евро.

20-летний украинец сыграл в отборе 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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