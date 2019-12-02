Экс-пленник Кремля Сущенко подарил свои картины посольству Украины в Бельгии

2 декабря, 2019, 21:36

Бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко на встрече с представителем Украины при ЕС Николаем Точицким подарил украинскому посольству репродукции картин, написанные им в тюрьме

Об этом сообщает Укринформ.

Визит Сущенко в Брюссель дал ему возможность непосредственного общения с украинским дипломатическим корпусом, представителями европейских институтов, включая Европарламент.

"Такое общение очень необходимо всем нам. Оно напоминает, что люди, которые все еще находятся в российской неволе, продолжают страдать и бороться за Украину. Они проявляют патриотизм, мужество и самоотверженность. Поэтому мы будем и в дальнейшем привлекать внимание европейцев к нашим гражданам, безобидно, за собственные убеждения, осужденных кремлевским режимом. Европа может и должна сказать свое веское слово в защиту этих людей и в сдерживание агрессора. Ведь эти украинцы, как и наши солдаты на фронте, борются для Украины за те же ценности, на которых держится весь Европейский Союз ", - отметил на встрече Точицкий.

В свою очередь Сущенко рассказал об усилиях, которые он вместе с другими бывшими политзаключенными Кремля прилагает для освобождения украинцев.

"Только по официальным данным их 115 - украинцев, крымских татар - всех граждан Украины, которые остаются в российских тюрьмах. Эти люди являются заложниками, которых Кремль захватил, чтобы давить на Украину. Каждый день в неволе - он украден у этих людей, в их семей, у детей, которые лишены возможности видеться с родителями. Мы, те, кто только что получил свободу, в том числе благодаря европейской солидарности, это понимаем, как никто другой. Именно поэтому мы будем продолжать добиваться освобождения всех украинских политзаключенных, которые были брошены за российскую решать своевольно и безосновательно, с нарушением всех возможных норм международного права и презумпции невиновности", - сказал Сущенко.