Диденко пообещала первый снег во многих регионах Украины
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
Синоптик рассказала, что в Украине ожидается настоящая зимняя погода. Ожидается снег, что распространяться из западных областей на восток и достигнет территорий Житомирской, Киевской и Черкасской областей.
В ночь на 3 декабря снег придет в центральные регионов. Однако, больше всего снега ожидается на севере и западе страны. Температура в центре будет колебаться от +2 до -2 ° C. Вместе со снегом придет порывистый северо-западный ветер.
Синоптик предостерегла водителей от гололеда. Диденко пообещала киевлянам мокрый снег вечером и ночью. Днем до +2 ° C. По словам синоптика, погода в Украине будет теплеть во второй половине недели.
- Напомним, ДСНС предупредила о значительном снег и гололед в Украине 2 и 3 декабря.
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