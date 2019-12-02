Более 500 самых одиозных работников уволят из таможни, - Нефедов

2 декабря, 2019, 16:05

Более 500 "наиболее одиозных" сотрудников не переведут из Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены ... Это означает, что в очень многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы. Но очень важный следующий шаг - нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю", - сказал Нефедов.

Нефедов добавил, что в конце декабря начинаются конкурсы на должности в таможенную службу.