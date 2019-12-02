 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 500 самых одиозных работников уволят из таможни, - Нефедов

Более 500 самых одиозных работников уволят из таможни, - Нефедов


фото: apostrophe.ua
Более 500 "наиболее одиозных" сотрудников не переведут из Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу

Об этом он сказал в эфире Украинского радио.

"Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены ... Это означает, что в очень многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы. Но очень важный следующий шаг - нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю", - сказал Нефедов.

Нефедов добавил, что в конце декабря начинаются конкурсы на должности в таможенную службу.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать