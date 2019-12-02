Более 500 самых одиозных работников уволят из таможни, - Нефедов
2 декабря, 2019, 16:05
Более 500 "наиболее одиозных" сотрудников не переведут из Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу
Об этом он сказал в эфире Украинского радио.
"Сейчас с уже официальным запуском новой Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены ... Это означает, что в очень многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы. Но очень важный следующий шаг - нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю", - сказал Нефедов.
Нефедов добавил, что в конце декабря начинаются конкурсы на должности в таможенную службу.
- На 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы.
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