В следующем год тамуоженников переаттестуют, - Нефедов

6 ноября, 2019, 19:02

На 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Цель - в 2020 году провести такую переаттестацию, и тот, кто пройдет ее, то заключит контракт и будет получать большие деньги. Какие это будут деньги, говорить это до принятия бюджета - безответственно", - сказал Нефедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158228 Он также отметил, что переаттестация - это способ отсеять одиозных сотрудников.

"Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тыс. сотрудников ГФС по таможенному направлению в новую таможенную службу. Мы используем переаттестацию, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников, и, условно, сейчас я предполагаю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую структуру", - отметил руководитель ГТС.