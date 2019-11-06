В следующем год тамуоженников переаттестуют, - Нефедов
6 ноября, 2019, 19:02
На 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы
Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.
"Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Цель - в 2020 году провести такую переаттестацию, и тот, кто пройдет ее, то заключит контракт и будет получать большие деньги. Какие это будут деньги, говорить это до принятия бюджета - безответственно", - сказал Нефедов.
Он также отметил, что переаттестация - это способ отсеять одиозных сотрудников.
"Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тыс. сотрудников ГФС по таможенному направлению в новую таможенную службу. Мы используем переаттестацию, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников, и, условно, сейчас я предполагаю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую структуру", - отметил руководитель ГТС.
- Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что считает весы на таможенных постах более эффективным средством борьбы с контрабандой, чем сканеры.
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