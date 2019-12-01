Возвращения в зависимость от российского газа нельзя допустить, - Порошенко
Об этом Порошенко сообщил на своем канале в Telegram .
"В 2015 году, когда Путин перекрыл вентиль, начала распространяться мантра о том, что Украина ворует газ. По моим директивам мы построили систему, благодаря которой смогли раз и навсегда снять Украину с коррупционной газовой иглы", - напомнил Порошенко.
По его словам, Украина стала первой страной, которая заявила, что может обойтись без российского газа.
"Мы были первыми, кто сказал, что обойдемся без российского газа. И четыре года мы учили страну, как без него жить. Благодаря моим переговорам, нашлись контрагенты, и сегодня Украина имеет огромное количество поставщиков: покупай где хочешь", - отметил Порошенко .
По убеждению пятого президента, в условиях, когда газ используется как инструмент политического давления, нельзя допустить возвращения в зависимость от поставок из России.
"Мы так успешно освободились с российской газовой зависимости, уже в апреле Путин позвонил и предложил: а чего вам не купить газ, давайте вернемся на старые условия. Но возвращения не будет! В условиях, когда газ используется как инструмент политического давления, когда продолжается военная агрессия и каждый день идут обстрелы, гибнут люди. Возвращения в зависимость от российского газа нельзя допустить", - убежден Порошенко.
- Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по поставкам газа.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?