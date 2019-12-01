Возвращения в зависимость от российского газа нельзя допустить, - Порошенко

1 декабря, 2019, 22:22

Об этом Порошенко сообщил на своем канале в Telegram .

"В 2015 году, когда Путин перекрыл вентиль, начала распространяться мантра о том, что Украина ворует газ. По моим директивам мы построили систему, благодаря которой смогли раз и навсегда снять Украину с коррупционной газовой иглы", - напомнил Порошенко.

По его словам, Украина стала первой страной, которая заявила, что может обойтись без российского газа.

"Мы были первыми, кто сказал, что обойдемся без российского газа. И четыре года мы учили страну, как без него жить. Благодаря моим переговорам, нашлись контрагенты, и сегодня Украина имеет огромное количество поставщиков: покупай где хочешь", - отметил Порошенко .

По убеждению пятого президента, в условиях, когда газ используется как инструмент политического давления, нельзя допустить возвращения в зависимость от поставок из России.

"Мы так успешно освободились с российской газовой зависимости, уже в апреле Путин позвонил и предложил: а чего вам не купить газ, давайте вернемся на старые условия. Но возвращения не будет! В условиях, когда газ используется как инструмент политического давления, когда продолжается военная агрессия и каждый день идут обстрелы, гибнут люди. Возвращения в зависимость от российского газа нельзя допустить", - убежден Порошенко.