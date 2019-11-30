В России заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Арктике

30 ноября, 2019, 21:14

Российские СМИ сообщили об испытаниях в Арктике гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что истребитель МиГ-31к в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Арктике по полигону Пембой.

Информацию об испытаниях подтвердили источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31к, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников.

В Воздушно-космических силах России пока не комментируют эту информацию.

"Кинжал" - новый российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31к и гиперзвуковая ракета. Ракета является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию в марте 2018 года.