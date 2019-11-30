В Днепре на Образцова провалился асфальт

30 ноября, 2019, 10:54

29 ноября 2019 года в Днепре прошел сильный дождь. Стихия решила еще раз напомнить городской власти о проблемных участках

На улице Академика Образцова в дорожном покрытии образовался опасный отверстие, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Информатор .

Яма появилась еще днем. К вечеру она нашла такие масштабы, что на нее обратили внимание патрульные. Они остановились и защитили участок дороги лентой, поскольку углубление может может стать еще больше.

"Информацию полицейские передали всем службам, в которые только можно было сообщить. Однако неизвестно, когда коммунальщики займутся проблемой", - отмечает издание.