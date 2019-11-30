В Днепре на Образцова провалился асфальт
30 ноября, 2019, 10:54
29 ноября 2019 года в Днепре прошел сильный дождь. Стихия решила еще раз напомнить городской власти о проблемных участках
На улице Академика Образцова в дорожном покрытии образовался опасный отверстие, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Информатор .
Яма появилась еще днем. К вечеру она нашла такие масштабы, что на нее обратили внимание патрульные. Они остановились и защитили участок дороги лентой, поскольку углубление может может стать еще больше.
"Информацию полицейские передали всем службам, в которые только можно было сообщить. Однако неизвестно, когда коммунальщики займутся проблемой", - отмечает издание.
- Напомним, 5 октября 2019 года, под зданием общежития №2 НТУ "Днепровская политехника" в городе Днепр рухнул асфальт, сам дом - просел .
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