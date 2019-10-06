В Днипре рядом со строительством метро обвалился асфальт и просело общежитие. Студентов эвакуировали

6 октября, 2019, 07:54

Около 16:00 в субботу, 5 октября 2019 года, под зданием общежития №2 НТУ "Днипровская политехника" в городе Днипро провалился асфальт, сам дом - просел

Благодаря своевременной эвакуации более 200 человек удалось спасти, всех их переселили в общежитие №1, передает Еспрессо.TV со ссылкой на местное издание Информатор.

При этом никто не пострадал, в здании отключены все коммуникации.

Для того чтобы дом окончательно не разрушился, яму, которую вырыли метростроевцы для прокладки коммуникаций, засыпали песком. Провал, образовавшийся непосредственно под общежитием, залили бетоном. Для безопасности жителей Днипра дорогу и тротуар перекрыли, к месту аварии никого не подпускают.

Известно, что под домом находится бомбоубежище.

"Было установлено обрушение почвы примерно 2х3 метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывания в общежитии. Огорожена территория в радиусе 70 м", - рассказал начальник первой государственной пожарно-спасательной части 8-го отряда, капитан службы гражданской защиты Николай Белый.

Поздно вечером собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ей предстоит выяснить возможные причины аварии. Одной из них могут быть работы по переносу коммуникаций. Дело в том, что 6 месяцев подряд на пересечении проспекта Гагарина и Яворницкого оставался раскопанный участок тротуара, который 5 октября залило водой. Финальное заседание комиссии пройдет утром в воскресенье, 6 октября, после чего будут озвучены окончательные рекомендации.

Сообщается, что с проблемой проседания здания местные жители обращались в горсовет еще летом.

"У нас чрезвычайная ситуация. Пока сложно определить возможные причины. Трудно говорить об этом, есть угроза обрушения здания. Поэтому давайте наберемся терпения и, пока не будут приняты соответствующие решения специалистов, просьба: не ходить сюда. Я сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь сюда никого не пускать, потому что никто не понимает важности происходящего. Завтра проспект будет перекрыт. Мы не понимаем, как дальше будет развиваться ситуация", - сообщил вчера вечером мэр Днепра Борис Филатов.

Также мэр изложил свои соображения о причинах ЧП.

"В принципе причина теоретически поняла: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране, ее несоответствие погодным условиям, которые кардинально изменились (то о чем я говорил везде, всем и уже тысячу раз)".