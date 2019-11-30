В аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира нашли гранату
30 ноября, 2019, 19:57
В аэропорту "Борисполь" в багаже пассажира рейса "Киев - Хургада" нашли гранату
Об этом сообщает полиция Киевской области в facebook.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что владельцем багажа является 36-летний житель Донецка. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 16 ноября в результате взрыва гранаты в общежитии в Деснянском районе столицы погибли два человека.
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